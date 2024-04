Napoli, Milan, Ligue 1 e Serie B: le ultimissime

Il Napoli esce sconfitto dal Castellani. Decide la rete di Cerri al quarto minuto della prima frazione. L'attaccante è stato costretto poi a uscire per problemi muscolari al 20'.

Il ciclo Stefano Pioli al Milan si è virtualmente concluso con l’eliminazione dall’Europa League nella partita dell’Olimpico di Roma. Il tecnico rossonero a fine stagione, con ogni probabilità, terminerà l’esperienza in rossonero dopo quasi cinque anni sulla panchina e per il club sarà l’inizio di una nuova era. La società si sta muovendo sottotraccia per individuare una nuova figura che possa dare continuità al progetto Redbird, e sono al vaglio diversi nomi. Molto probabilmente il sostituto di Pioli non arriverà dal campionato italiano. Ecco dunque che resiste la candidatura di Julen Lopetegui, già contattato dal Milan in due momenti differenti nelle scorse settimane.

La Lega Serie A ha deciso di far recuperare il finale di Udinese-Roma il 25 aprile, scatenando l'ira dei giallorossi, mentre la Ligue 1 ha spostato le partite di Paris Saint-Germain e Marsiglia per favorire il loro percorso in Champions ed Europa League. Come Roma, Atalanta e Fiorentina, le due squadre francesi sono arrivate nelle semifinali delle rispettive competizioni. Mbappè e compagni affronteranno il Borussia Dortmund l'1 e il 7 maggio. Mentre il Marsiglia se la vedrà proprio contro l'Atalanta il 2 e l'8 maggio. La Ligue 1 ha dunque deciso di spostare le partite di campionato contro il Nizza, per il PSG, e contro lo Stade de Reims, per il Marsiglia. Entrambe si giocheranno mercoledì 15 maggio alle 21, dopo che entrambe hanno concluso le rispettive semifinali.

Tensione a Bari durante la partita contro il Pisa. Con i toscani in vantaggio di una rete, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla squadra di Giampaolo, insediatosi in settimana, per un tocco di mano di Calabresi. Durante il lungo check all'on field review, si sono scontrate le due panchine e il direttore di gara ha deciso di espellere il ds del Bari Polito e il collaboratore di Aquilani Agnelli. Il penalty è stato poi assegnato e Puscas dal dischetto risponde alla rete di Calabresi segnata dopo appena tre minuti. 1-1 dunque al San Nicola alla prima partita senza Iachini in panchina.