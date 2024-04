Roma, Lazio, Fiorentina e F1: le ultimissime

Daniele De Rossi torna a parlare a Trigoria: prima di Roma - Bologna, in programma domani alle 18. Ecco le sue parole sulla Lega e sul recupero contro l’Udinese: "Mi trovo allineato con le parole della società. Voi parlate dell'aiuto che si dà alle squadre che giocano in Europa per far sì che si arrivi a questa partite nella maniera migliore, qui si è creato un precedente particolare, è la prima volta a mia memoria che succede questo. Mi dispiace che Casini non abbia ascoltato le nostre richieste e mi dispiace che Butti, capo delle competizioni, non ci abbia aiutato e capito”.

Il caso Luis è rinviato a fine stagione. L’idea di partire era fortissima la scorsa settimana. Il gol di Genova, con esultanza romantica, può averla affievolita. La stessa società in settimana ha lanciato segnali diversi alla vecchia guardia: «Alcuni senatori possono dare ancora tanto», il senso dell’intervista concessa dal diesse Fabiani. I senatori più chiacchierati sono stati Luis e Ciro. In mancanza di offerte allettanti per Lotito, per quanto la loro cessione possa essere funzionale al progetto tagliacosti, saranno costretti a restare.

La 33esima giornata di Serie A vede la Fiorentina scendere in campo contro la Salernitana. I viola sono alla ricerca di punti preziosi per avvicinarsi alla zona Europa della classifica. La partita, con fischio d’inizio alle ore 18, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Max Verstappen ha vinto il Gp della Cina di Formula 1, il suo quarto successo in cinque gare della stagione. L'olandese della Red Bull ha vinto per la prima volta in carriera a Shanghai, precedendo Lando Norris con la McLaren e il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Appena fuori dal podio le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti a Carlos Sainz, quinto.