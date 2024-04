Lecce, Sampdoria, Udogie e Superclasico: le ultimissime

On Air

Il Lecce di Luca Gotti stende il Sassuolo di Davide Ballardini, vincendo con un rotondo 0-3 al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia. Nel primo tempo, micidale uno-due targato Gendrey e Dorgu, con i neroverdi sotto shock, poi la rete in contropiede di Roberto Piccoli a metà ripresa.

La sfida tra Sampdoria e Spezia valida per la 34ª giornata di Serie B si è chiusa con un deludente 0-0 per la squadra di Pirlo. È spuntato però un retroscena sui blucerchiati, e sul motivo della loro prestazione: dei problemi fisici dovuti ad un pranzo di pesce. Al termine del match già il tecnico Andrea Pirlo aveva rilasciato un commento sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori: “Prima del match abbiamo avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze. Depaoli stava malissimo”. Ora il Secolo XIX, quotidiano ligure, ha svelato cosa è successo alla squadra prima del derby. Sembra infatti che molti giocatori siano stati colpiti da dissenteria, causata da un pranzo di pesce di squadra prima della sfida.

Tegola per il Tottenham e per la nazionale italiana di Luciano Spalletti. Destiny Udogie ha chiuso anzitempo la sua stagione 2023-24, sottoponendosi ad un intervento chirurgico dopo l'infortunio patito all'indomani della gara persa 4-0 contro il Newcastle. Compromessa, a questo punto, anche la sua partecipazione ad Euro 2024, dove sarebbe stato uno dei padroni della corsia mancina dell’Italia.

Superclasico allo "Stadio Kempes" di Cordova, teatro dello storico confronto tra River Plate e Boca Juniors, oggi protagoniste dei quarti di finale della Copa Argentina. Chi vince, sfiderà l'Estudiantes in semifinale. La partita, con fischio d’inizio alle 20:30 italiane, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia, disponibile sul canale 60 del digitale terrestre.