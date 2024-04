Udinese, Napoli, Fiorentina e Premier League: le ultimissime

La delicata sconfitta dell'Udinese contro il Verona costerà la panchina a Gabriele Cioffi, sempre più vicino all'esonero. Manca ancora l'ufficialità del club ma la decisione è già stata presa ed è arrivata nella notte: si cambia per dare una scossa e centrare l'obiettivo salvezza. E il nuovo allenatore sarà Fabio Cannavaro, alla fine preferito ad altri profili accostati alla panchina bianconera.

Niente ritiro per il Napoli fino a fine stagione. Il giorno dopo la sconfitta di Empoli, la decima in campionato, De Laurentiis ha congelato tutto. C'era disaccordo nel gruppo e alla fine il presidente ha preferito evitare provvedimenti punitivi. DeLa si era infuriato ieri al Castellani: dopo aver seguito la squadra alla vigilia in ritiro, era sceso anche negli spogliatoi all’intervallo per cercare di capire cosa stesse succedendo. A fine partita la decisione di andare subito via, mentre la squadra veniva duramente contestata dai tifosi.

Dopo aver guadagnato l'accesso alla semifinale di Conference League, la Fiorentina si è imposta con due gol nel finale all'Arechi: 2-0 contro la Salernitana, fanalino di coda della Serie A. Ai viola sono bastati Kouamé all'80' e Ikoné al 95' per festeggiare il ritorno alla vittoria dopo cinque giornate e sperare di rientare in extremis in corsa per un posto in zona Europa.

