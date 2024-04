Roma, Lazio, Real Madrid e Olimpiadi: le ultimissime

Il lunedì di Serie A ha in programma un big match che mette in palio punti preziosi per la qualificazione alla prossima Champions League. All'Olimpico si sfidano la Roma di De Rossi e il Bologna di Thiago Motta.

Ecco la probabile formazione di De Rossi: ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All.: De Rossi

In estate serviranno innesti a centrocampo, iniziando dalle fasce. La Lazio sta valutando Gosens dell’Union Berlino, ha ritrovato continuità. Sul tedesco, 30 anni a luglio, c’è anche il Bologna.

Game over. Il Real Madrid fa tris, aggiudicandosi, dopo il Clasico di campionato di Montjuic e quello saudita di Supercoppa di Spagna, anche quello del Santiago Bernabeu. Davanti ai 77.981 presenti, si chiude con un pirotecnico 3-2 per i blancos, che pare riassumere nei migliore dei modi un’intera stagione.

Sarà totonomi ancora per qualche ora. Poi la Giunta e il Consiglio del Coni annunceranno i portabandiera di Parigi 2024. Saranno due, un uomo e una donna («Seguiamo la raccomandazione del Cio sulla parità di genere», ha spiegato più volte Malagò). Sul resto, si va a sentimento. Se - come sembra - sarà rispettato il principio di affidare la bandiera a un atleta che ha già vinto l’oro olimpico, il tetris ha variabili limitate. Altrimenti vale tutto. Restando alla prima ipotesi, difficile pensare che l’atletica possa essere esclusa dopo i 5 storici ori di Tokyo: non considerando Jacobs, portabandiera proprio in Giappone nella cerimonia di chiusura, il primo della lista è Tamberi. In pochi come lui rappresentano lo spirito olimpico: l’infortunio prima di Rio 2016, il trionfo nel 2021, successi a non finire.