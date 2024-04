Lazio, Juve, Sinner e Olimpiadi: le ulimissime

La Lazio all'Olimpico per sperare nella rimonta: dopo il 2-0 della Juventus all'andata, i biancocelesti vogliono ribaltare il risultato e guadagnarsi un posto nella finale della Coppa Italia. L'allenatore dei laziali Igor Tudor ha presentato la sfida. “La squadra sarà motivata, bisognerà fare un grande sforzo per raggiungere l'obiettivo. Sarà una partita lunghissima sotto tutti i punti di vista. Kamada? Di lui abbiamo parlato tanto. Un certo tipo di gioco è meglio per alcuni e per altri è peggio. Sono cose che succedono tutti i giorni in tutte le squadre. È un ragazzo completo e con tutte le doti”.

È la vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia, con la sfida tra Lazio e Juventus in programma allo Stadio Olimpico. Ecco le parole in conferenza di Allegri: ”Troveremo una Lazio che farà la partita con grande aggressività perché devono recuperare due gol. La squadra sta cambiando rispetto a quando c'era Sarri, sono molto più aggressivi. Sarà una partita da dentro o fuori, quindi bisognerà fare una grande prestazione. Mi aspetto una sfida totalmente diversa rispetto a quella col Cagliari. Bisognerà essere bravi e lucidi, oltre a giocare la partita con personalità quando abbiamo la palla".

Sinner debutterà al secondo turno con uno tra Sonego e un qualificato al torneo Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano sarà testa di serie numero uno e al primo turno avrà un bye. Questo il verdetto del tabellone, sorteggiato questa mattina. Jannik potrebbe incontrare Alcaraz soltanto in finale.

Novantacinque giorni alle Olimpiadi di Parigi e l'Italia ora ha i suoi portabandiera, che dovevano essere un uomo e una donna. Sono stati scelti Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, saranno loro a sfilare nella cerimonia inaugurale con il tricolore tra le mani.