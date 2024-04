Lazio-Juve: le ultime sulla sfida dell'Olimpico

Torna la Coppa Italia con le semifinali di ritorno che mettono in palio l'accesso alla finalissima di Roma, in programma il prossimo 15 maggio. Allo Stadio Olimpico si affrontano Lazio e Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5.

Il punto in casa Lazio. Guendouzi dovrebbe partire titolare come Cataldi: Fuori Vecino e Kamada (fastidio al polpaccio in rifinitura). Sulle fasce dovrebbero essere confermati Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Lazzari, non convocato (affaticamento al polpaccio). Davanti dovrebbero essere Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Castellanos. Immobile ha smaltito il trauma distorsivo al ginocchio, parte dalla panchina. Patric non è al meglio, al suo posto quindi probabile Romagnoli, che ha smaltito totalmente l'edema al polpaccio. Ai suoi lati Casale e Gila. Ancora indisponibili Zaccagni e Provedel. In porta ovviamente Mandas.

La Juventus dovrebbe scendere in campo con il (3-5-2) composto così: Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

L’AIA ieri ha reso note le designazioni arbitrali per le sfide valide per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Lazio-Juventus è stata affidata a Orsato.