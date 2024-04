Coppa Italia, Premier League, Roma e Giudice Sportivo: le ultimissime

Ad un passo dal miracolo, ad un passo dalla finale. La Lazio vince contro la Juve 2-1, ma il risultato non basta per passare il turno dopo il 2-0 dell’andata. Segna Castellanos al 12’, raddoppio sempre dell’argentino in apertura del secondo tempo. Milik all’83’ trova la rete che permette ad Allegri di volare in finale. I bianconeri sfideranno Atalanta o Fiorentina: la seconda semifinale tra bergamaschi e toscani è in programma domani 24 aprile alle 21.00.

Manita al Chelsea, l'Arsenal torna momentaneamente al comando solitario della Premier League a +3 sul Liverpool vincendo e convicendo all'Emirates Stadium nella gara valida per la ventinovesima giornata di campionato. Si ferma così, a quota otto, la striscia di risultati utili di fila in campionato dei Blues. Secondo successo di fila per gli uomini di Arteta che vanno in vantaggio dopo quattro minuti, poi dilagano nella ripresa, chiudendo il match sul 5-0.

Arrivano ottime notizie per Daniele De Rossi e la Roma. Archiviato il pesante ko interno contro il Bologna, i giallorossi possono sorridere per il ritorno in campo di Evan N'Dicka dopo il malore accusato lo scorso 14 aprile nella sfida della 'Bluenergy Arena' tra i giallorossi e l’Udinese. L'ex difensore del Francoforte si è sottoposto questa mattina a una serie di nuove visite di idoneità sportiva a Villa Stuart, compresi esami cardiologici di primo e secondo livello che hanno scongiurato la presenza di problematiche.

Milan-Inter ha chiuso la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, oltre ad aver sancito i nerazzurri come nuovi Campioni d'Italia. Come di consueto, quindi, il Giudice Sportivo ha anche comunicato le decisioni sulle squalifiche arrivate durante questo turno. In particolare, proprio nella stracittadina milanese, sono arrivate tre espulsioni nel finale: prima a Theo Hernandez e Denzel Dumfries per una mini rissa, poi a Calabria per un colpo al volto ai danni di Frattesi. Per i primi due una giornata di squalifica e una multa di diecimila euro, mentre il capitano rossonero è stato fermato per due turni.