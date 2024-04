Roma, Lazio, Napoli e Coppa Italia: le ultimissime

Lunedì pomeriggio Romelu Lukaku era in tribuna all’Olimpico per fare il tifo per i suoi compagni, ieri era invece come sempre al Fulvio Bernardini per continuare il suo recupero dalla piccola lesione rimediata nella sfida contro il Milan. Un lavoro non stop per rientrare in campo il prima possibile ed essere a disposizione di De Rossi per questo intenso ciclo di partite tra campionato ed Europa League. Lukaku intanto sta spingendo al massimo per rientrare entro i prossimi sette giorni: ciò significa che il suo obiettivo è andare in panchina contro il Napoli.

Il medico della Lazio, il Professor Rodia, è intervenuto sui canali ufficiali del club per analizzare la situazione dopo la Juve: “È stata una gara molto intensa e dura, abbiamo avuto qualche piccolo cambio determinato da alcune situazioni contingenti. Gila ha avuto un indurimento dell’adduttore e per motivi precauzionali lo abbiamo fermato. Felipe Anderson ha una ferita sull’alluce del piede, piuttosto dolorosa, e ha continuato finché non ne aveva più. Kamada, nella rifinitura di ieri, ha avuto un fastidio sul polpaccio e precauzionalmente lo abbiamo fermato, dobbiamo valutare nelle prossime ore se si tratta di un semplice affaticamento o qualcosa di più.

Il Napoli pensa all’attacco. Molto probabilmente in estate Osimhen saluterà, destinazione Parigi o Premier League e nella città partenopea è scattato il totonomi per il centravanti del futuro. Negli ultimi giorni l’idea che si fa largo è quella di Mateo Retegui, argentino del Genoa, che in questa stagione ha collezionato 8 reti in 27 partite.

Prosegue la Coppa Italia con le semifinali di ritorno che mettono in palio l'accesso alla finalissima di Roma, in programma il prossimo 15 maggio. Al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Fiorentina, con la vincente che si contenderà il titolo con la Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Canale 5.