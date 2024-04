Coppa Italia, Lotito, Lazio e Napoli: le ultimissime

Una partita incredibile. Passa l’Atalanta 4-1 contro la Fiorentina (vittoriosa 1-0 all’andata) e vola in finale di Coppa Italia dove affronterà la Juve. Apre Koopmeiners all’8, pareggia Martinez Quarta al 68’ (con la Viola già in dieci per il rosso a Milenkovic). Poi Scamacca fa 2-1 e i supplementari sembrano ad un passo. Al 94’ Lookman segna la rete decisiva (dopo ok del Var). La chiude Pasalic all’ultimo secondo.

"Pura ostilità e scomposto rancore nei miei confronti". È la replica di Claudio Lotito al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Il presidente della Lazio apprende "con stupore le dichiarazioni del signor Gravina sulla mia persona al fine di difendersi dalle responsabilità circa lo stato attuale del calcio in Italia che tutti gli attribuiscono”.

Le immagini del piede di Felipe Anderson, dopo l’infortunio all’alluce patito nel match contro la Juve, fanno impressione. È uscito per infortunio all’Olimpico perché l’unghia del dito sanguinava e gli recava tanto dolore. ”Felipe Anderson ha una ferita sull’alluce del piede, piuttosto dolorosa, e ha continuato finché non ne aveva più”, le parole del dottor Rodia nel post match di Coppa Italia. Ora rischia di essere fuori per la partita di sabato sera contro il Verona all’Olimpico. In giornata non si è allenato e ieri ha lasciato lo stadio in ciabatte: non riusciva nemmeno ad indossare le scarpe. Verrà valutato nelle prossime ore, ma è fortemente in dubbio per la prossima di campionato.

In casa Napoli, in attesa di novità sul nuovo allenatore e aspettando la fine del campionato, un tema di grande attualità resta il futuro dello stadio Maradona ma anche il progetto del presidente De Laurentiis di costruire un nuovo impianto e il nuovo centro sportivo azzurro a Bagnoli. Ieri c'è stato un incontro a Roma con il ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud, Raffaele Fitto, l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli. Proprio il primo cittadino, Gaetano Manfredi, sul tema ha dichiarato: "Bagnoli? C'è una discussione, tutte le discussioni ci sono ovviamente partendo da posizioni che sono tra loro diverse. Dobbiamo guardare l'interesse della città e dei cittadini e nel caso del Calcio Napoli, anche dei tifosi. Quindi alla fine c'è stata disponibilità da parte del governo a contribuire a questo percorso. Mi sembra un lavoro che se continua in questa direzione porterà a una soluzione positiva".