Udinese-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv

È il giorno del recupero di Udinese Roma. Si ripartirà con due formazioni diverse da quelle che erano in campo undici giorni fa. Il regolamento infatti concede alle due squadre di poter cambiare i giocatori e utilizzare tutti quelli che sono tesserati per le due squadre. Anche quelli che non erano convocati quel giorno. Così, per esempio, De Rossi potrà giocare oggi con Azmoun titolare nonostante l’iraniano fosse infortunato, quindi indisponibile, lo scorso 14 aprile. L’altra domanda che i tifosi si pongono è la seguente: Paredes e Llorente possono giocare nonostante la squalifica presa contro il Bologna per diffida? La risposta è sì. Perché questa sarà la prosecuzione della partita giocata prima del Bologna, quindi chi era disponibile e con una diffida sulle spalle può scendere in campo.

E ora la probabile formazione della ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

E ora l'UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Walace, Payero, Zemura; Samardzic, Pereyra; Lucca.

Il recupero di Udinese-Roma è in programma oggi alle ore 20 al "Bluenergy Stadium" di Udine. Si giocheranno gli ultimi 18 minuti del secondo tempo, più l'eventuale extra-time. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.