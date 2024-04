Napoli, Lazio, AIA e Arnaldi: le ultimissime

Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano, infatti, è fermo ai box da due partite a causa di un infortunio agli adduttori rimediato contro il Monza nella trentunesima giornata di campionato, potrebbe tornare a disposizione per il match contro la Roma.

Pazzi di Gila, anche in Liga: le voci di mercato diventano grida quando c'è di mezzo il Real Madrid. Soltanto rumors, per il momento, ma in Spagna sono sicuri: il club in cui è cresciuto è pronto a riportarlo a casa sfruttando la percentuale sulla futura rivendita stabilita nel 2022. Lotito e Fabiani non hanno programmato nessuna cessione per il centrale, anzi, pensano che il suo valore di mercato possa ulteriormente crescere con almeno un'altra stagione da protagonista in Serie A.

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentaquattresima giornata di Serie A, che si giocherà in questo weekend. Per il big match tra Juventus e Milan l'arbitro sarà Mariani, mentre per Napoli-Roma, in programma domenica alle 18, è stato scelto Sozza. Per Frosinone-Salernitana, gara che darà il via alle danze venerdì, arbitrerà Fourneau.

Nel primo turno del torneo Atp Master 1000 di Madrid, Matteo Arnaldi elimina in due set l’australiano Christopher O’Connell in un’ora e 15 minuti. Dopo un primo set piuttosto combattuto, concluso a vantaggio dell’italiano per 6-4, Arnaldi si è imposto senza affanno nella seconda partita - dopo un tracollo fisico dell’australiano - con il punteggio di 6-1.