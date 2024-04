Roma, Lazio, Fiorentina e Sinner: le ultimissime

Udinese-Roma termina con la vittoria dei giallorossi. Dopo essere ripartiti dall'1-1 (gol di Pereyra e Lukaku) e da 71' e 30'' sul cronometro, la sfida viene decisa in extremis dal colpo di testa di Cristante al 95', che regala i tre punti a De Rossi e la sconfitta all'esordio per Cannavaro.

Il prossimo 12 maggio saranno 50 anni dal primo storico scudetto della Lazio, quello della Banda Maestrelli, quello del '74, di Chinaglia, Wilson e Re Cecconi e di tutti gli altri eroi biancocelesti. Sarà un giorno particolare per ogni tifoso della Lazio, una ricorrenza che il club festeggerà a dovere con una sorpresa in arrivo. Sono giorni che la Lazio, sui propri canali social, sta disseminando indizi sulla maglia speciale che verrà rivelata proprio per il 50° anniversario dello scudetto del 1974.

Non si placano le polemiche dopo la vittoria dell'Atalanta che, superando 4-1 la Fiorentina, ha conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gara vinta nel finale con diversi episodi dubbi che hanno fatto arrabbiare la Fiorentina. Sui social Nico Gonzalez ha postato alcuni fermo immagine di episodi chiave. Il primo è il contatto in area tra l'attaccante e Carnesecchi che allontanando il pallone ha pestato il piede al calciatore di Italiano. Per Nico era rigore netto. Il secondo episodio riguarda la rete di Lookman con la posizione sospetta dell'attaccante di Gasperini.

Il Masters 1000 di Madrid è iniziato, con i primi italiani che sono già scesi in campo. Sinner è testa di serie numero uno e c’è grande attesa intorno a lui. Jannik non ha mai superato gli ottavi alla Caja Magica. Un torneo atipico, perché si gioca in altitudine, su una terra rossa diversa da tutte le altre, dove la palla scorre più veloce. Il numero due al mondo si sta allenando sul terreno particolare di Madrid, per farsi trovare nelle condizioni migliori al debutto. Essendo testa di serie numero uno accede direttamente al secondo turno, grazie a un bye. Al secondo turno andrà in scena subito il derby con Sonego, che ha battuto il francese Gasquet.