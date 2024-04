Serie A, Napoli, Premier League e Nba: le ultimissime

Il trentaquattresimo turno del campionato di Serie A si aprirà questa sera, allo stadio Stirpe, con la sfida tra Frosinone e Salernitana. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali DAZN e sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Il Napoli ha un grande problema in difesa e di conseguenza un grande obiettivo per provare a risolverlo: si chiama Alessandro Buongiorno, è il capitano del Torino e un candidato all’Europeo con la Nazionale di Spalletti. Piace anche all’Inter e al Milan, piace in Premier, piaceva tantissimo all’Atalanta che anzi, un’estate fa, ne assaporò addirittura il gusto dell’acquisto per un giorno. Salvo poi scontrarsi con la sua voglia di restare al Torino. Toro che per lui, dicevamo, spara alto. Richiesta da top: 40 milioni di euro.

Il Manchester City travolge il Brighton nel recupero della 29esima giornata della Premier League e si porta a meno uno (con una gara ancora da giocare) sull'Arsenal. Gli uomini di Guardiola strapazzano quelli di De Zerbi grazie ad una doppietta di Foden e alle reti di De Bruyne e Alvarez.

Grande prova corale dei Nuggets che si impogono con lo score 105-112 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Ora si portano sul 3-0 nella serie, mettendo i Lakers più che mai con le spalle al muro.