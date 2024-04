Lazio, Roma, Fonseca e Alcaraz: le ultimissime

La Lazio prova a ripartire dopo aver fallito l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. La formazione biancoceleste è attesa dalla sfida contro il Verona in programma domani sera (20.45) allo stadio Olimpico. Il tecnico Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo confronto di campionato contro l’Hellas. “La Lazio deve fare punti per la classifica. Il Verona è una squadra tosta, è una sfida super difficile. Devo valutare ancora alcuni giocatori; qualcuno ha recuperato, qualcun altro va valutato”.

Sale l'attesa per l'andata della semifinale di Europa League che la Roma giocherà contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fresco campione di Germania per la prima volta nella sua storia. La sfida è in programma il prossimo 2 maggio all'Olimpico, mentre il ritorno alla BayArena il 9 maggio), appuntamento cerchiato sul calendario dai tifosi giallorossi. Per questo la società ha ufficialmente informato che per la seconda sfida la vendita dei biglietti partirà da lunedì 29 aprile alle ore 12.

Paulo Fonseca, futuro ancora in Francia? Secondo il quotidiano L'Equipe, infatti, è lui il primo nome per l'Olympique Marsiglia in vista della prossima stagione. Proprio Fonseca, ex allenatore della Roma, viene identificato come il principale candidato per la sostituzione di Gasset.

Esordio ok per Carlos Alcaraz nel Mutua Madrid Open, Masters 1000 che si disputa sui campi in terra battuta della Caja Magica nella capitale spagnola. Il numero tre delle classifiche Atp si è sbarazzato in poco più di un'ora del kazako Shevchenko, con il punteggio di 6-2, 6-1.