Liverpool, Serie A, Verona e Tennis: le ultimissime

Arne Slot si avvicina a grandi passi all'ambita panchina del Liverpool. Alla vigilia del delicatissimo impegno con il West Ham, in programma oggi alle ore 13.30, la dirigenza dei Reds ha chiuso l'accordo con il Feyenoord, puntando con forza sul manager olandese. Sarà lui, salvo clamorose sorprese, il dopo Klopp.

Allo stadio "Via del Mare" si affrontano il Lecce di Luca Gotti e il Monza di Raffaele Palladino, protagoniste della sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Serie A. I salentini per chiudere definitivamente il discorso salvezza, i brianzoli per alimentare le proprie ambizioni europee.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Dorgu; Almqvist, Krstovic, Piccoli.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Caldirola, Kyriakopoulos; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric.

L'Hellas Verona ha emesso un comunicato in cui annuncia il totale dissequestro delle quote societarie, dopo l'azione preventiva effettuata dalla Procura di Bologna lo scorso dicembre. Nella nota, si legge, che "in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società Hellas Verona F.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all’avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti".

Tutto pronto per il derby italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La gara non inizierà quindi prima delle 12.30. sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Tennis.