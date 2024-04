Juve-Milan, Lazio, Sinner e Roma Femminile: le ultimissime

Il big match di giornata si giocherà all'Allianz Stadium con la sfida tra la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli, con in ballo le ultime possibilità per i bianconeri di agganciare il secondo posto della classifica. Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da DAZN. La Juventus dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2 con Szczesny in porta; Gatti, Bremer, Danilo in difesa; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic a centrocampo; Vlahovic e Chiesa in avanti. Pioli dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 con Maignan tra i pali; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi in retroguardia; Adli, Reijnders in mediana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao alle spalle di Giroud.

Riflettori accesi allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Verona che chiuderà il sabato della Serie A. Il match è valido per la 34^ giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. Ecco le probabili scelte di Tudor: Mandas tra i pali ; Patric, Romagnoli, Casale in difesa; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic al centro del campo; Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Castellanos.

Buona la prima per Jannik Sinner che batte Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid in un match tutto italiano. Il numero 2 del mondo si impone con un 6-0 6-3 nella gara durata un’ora e otto minuti. Per scoprire chi sfiderà l’altoatesino al terzo turno, sarà necessario attendere il vincente tra il russo Kotov e l’australiano Thompson.

La Roma Femminile è di nuovo campione d'Italia. Le giallorosse conquistano lo scudetto, il secondo della loro storia dopo quello della scorsa stagione, festeggiando il trionfo davanti alla tv: decisivo, per la matematica vittoria del tricolore, il 2-0 dell'Inter nel derby d'Italia contro la Juventus.