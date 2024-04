Lazio, Juve - Milan, Premier e Sinner: le ultimissime

Nel tardo pomeriggio è terminata senza gol la sfida tra Juve e Milan e così le posizioni in classifica restano cristallizzate: bianconeri terzi a -5 dai rossoneri (65 a 70). Ad Allegri non è riuscito il colpo da tre punti che l'avrebbe avvicinato a Pioli. Tante le occasioni dei padroni di casa per vincere la gara, clamorosa quella di Rabiot nel finale con la respinta sulla linea di Thiaw. Durante il riscaldamento allo Stadium, Mike Maignan ha accusato un risentimento all'adduttore. Al suo posto dal primo minuto Sportiello.

Dopo il ko nel derby sul campo dell'Everton frena ancora il Liverpool, che fa 2-2 in casa del West Ham nella sfida valida per la 35ª giornata di Premier League e resta terzo a -2 dall'Arsenal capolista (atteso dalla trasferta sul campo del Tottenham) e a -1 dal Manchester City di Pep Guardiola (che farà visita al Nottingham Forest e dovrà recuperare anche un altro match).

Esordio alla grande per Jannik Sinner sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid, dove è entrato in scena direttamente al secondo turno contro Lorenzo Sonego in un 'derby' a senso unico. L’altoatesino avrà ora un giorno di riposo e tornerà in campo lunedì 29 aprile contro il 25enne russo Pavel Kotov. La sfida sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Tennis e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.