Roma, Napoli, Bologna e Juventus: le ultimissime

La Roma torna in campo e lo fa affrontando il Napoli al Maradona. Calcio d'inizio alle ore 18. Partita fondamentale in chiave Europa per le due squadre. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Zielinski ko. Niente Roma per il centrocampista del Napoli. Il giocatore polacco, destinato a trasferirsi all'Inter a fine stagione, ieri non si è allenato a Castel Volturno. Il club azzurro ha reso nosto che ha svolto solo terapie per una "lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra”

Il Bologna insegue la Champions League, l'Udinese cerca punti salvezza. Sfida tra squadre con obiettivi differenti al Dall’Ara. La partita si giocherà oggi, con calcio d'inizio alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN.

I tifosi, gli ultras della Juve, non hanno dubbi: avanti con Allegri. Ieri sera, dopo il pareggio a Torino con il Milan, è stato esposto uno striscione chiarissimo fuori lo Stadium: "Mister Allegri devi restare. Al Mondiale con te vogliamo andare". Il riferimento è al Mondiale per club, ovviamente. Ma è anche alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, che la Juve giocherà a maggio, o al piazzamento Champions in campionato, sempre più vicino.