Inter, Bologna, Rune e MotoGP: le ultimissime

On Air

Giornata da incorniciare per l'Inter che allo Stadio Meazza ha festeggiato la conquista del ventesimo scudetto, a coronamento di un campionato totalmente dominato e che la vede con un vantaggio di ben diciannove punti rispetto al Milan di Pioli. I nerazzurri hanno superato il Torino per due a zero grazie alla doppietta di Chalanoglu

L’assalto al terzo posto della Juventus non è andato a buon fine: in un Dall’Ara esaurito e soleggiato il Bologna frena contro l’Udinese rischiando la beffa nel finale. La partita termina sul risultato di 1-1.

Il danese Holger Rune continua a far parlare di sé, e dopo le polemiche innescate contro gli organizzatori del torneo Masters 1000 di Madrid, esce di scena contro l’olandese Tallon Griekspoor. Rune era arrivato in Spagna con grandi aspettative, ma dopo aver stentato all’esordio contro l’argentino Navone, è uscito di scena al terzo turno: Griekspoor si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Una risposta da campione del mondo. Quella che Francesco Bagnaia ha dato vincendo il Gran Premio di Spagna di MotoGP. Sulla pista di Jerez Pecco riscatta la caduta di ieri con una gara capolavoro al termine di un finale rovente con tanto di duello spettacolare con Marc Marquez a colpi di sorpassi, controsorpassi e carenate.