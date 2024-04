Roma, Atalanta, Ligue One e Premier League: le ultimissime

Finisce 2-2 la sfida del Maradona tra Napoli e Roma. Vantaggio giallorosso con il rigore di Dybala. Pareggio e sorpasso degli azzurri con Olivera ed Osimhen e gol del definitivo 2 pari di Abraham quasi allo scadere.

Grazie ad un calcio di rigore di Pasalic e ad un gol di Lookman, l'Atalanta batte l'Empoli 2-0 e guadagna tre punti importantissimi nella corsa Champions, I nerazzurri si portano a meno due (e con una gara da recuperare) sulla Roma, che ha pareggiato 2-2 a Napoli.

Con tre giornate d'anticipo, il Paris Saint Germain festeggia la vittoria dello scudetto. Il ko del Monaco su campo del Lione, regala agli uomini di Luis Enrique il titolo in Ligue 1. Gli uomini di Hutter sono stati sconfitti 3-2 dai padroni di casa, trascinati dai gol di Lacazette, Benrahma e Fofana. Per il Monaco a nulla è valsa la doppietta di Ben Yedder.

Vittoria esterna per 3-2 nel derby del nord di Londra in casa del Tottenham per l'Arsenal leader della Premier League, al terzo successo di fila. Risponde subito il Manchester City, che vince sul campo del Nottingham e resta a -1 dai londinesi e con una gara ancora da recuperare. Chirurgica la squadra di Guardiola, che sbriga la pratica con un gol per tempo, quello di Gvardiol che sblocca il risultato al 32' e quello di Haaland al 71' che chiude il discorso.