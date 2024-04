Lazio, Inter, Milan e Nba: le ultimissime

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla Laziosiamonoi, i capitolini potrebbero decidere di cedere Mandas in prestito in una squadra che gli garantisca il posto da titolare. Un anno formativo che gli permetterebbe di giocare tante partite e di tornare con un bagaglio di esperienze importante all'ombra del Colosseo. La porta biancoceleste rimane al momento salda nelle mani di Ivan Provedel, fresco di adeguamento contrattuale, anche se ovviamente le vie del calciomercato sono infinite e bisognerà capire se in estate qualcuno busserà a Formello con qualche offerta irrinunciabile. Lì le cose potrebbero drasticamente cambiare, ma per ora l'idea è quella di rimanere con Ivan come primo e mandare Christos a farsi le ossa per un anno altrove. Per dirlo come in una canzone: "Separarsi per poi rincontrarsi ancora meglio di prima".

Dopo aver conquistato la 28esima vittoria in campionato contro il Torino di Ivan Juric, è definitivamente esplosa la festa Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi. Prima a San Siro e poi per le strade di Milano, con i giocatori nerazzurri che hanno attraversato gradualmente la folla. Il protagonista che non ti aspetti è Denzel Dumfries, a cui è stato consegnato uno striscione provocatorio, che richiama un'iconica copertina del videogioco GTA 5 e rappresenta un chiaro sfottò nei confronti del milanista Theo Hernandez. Il derby non è ancora finito.

La piazza milanista è in rivolta per il finale di stagione deludente e per le possibili scelte in vista del futuro. A preoccupare i tifosi del Milan sono le indiscrezioni sul prossimo allenatore, voci che hanno portato il tifo organizzato a esporsi con un duro comunicato. Il Milan infatti sta trattando con Julen Lopetegui già da diverse settimane, i negoziati sono a buon punto e c’è anche un’intesa di massima sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Eppure la forte protesta avvenuta nelle scorse ore ha portato il club a non prendere decisioni affrettate sul tema allenatore.

Proseguono i playoff Nba per i Los Angeles Lakers che rinviano, almeno per il momento, l'eliminazione al primo turno. I gialloviola vincono gara 4 contro Denver 119-108 e accorciano la serie - ora sul 3-1 per i campioni in carica - trascinati dalle prestazione di LeBron James.