Lazio, Roma, Thiago Silva e Ronaldo: le ultimissime

Sirene inglesi per l’ex tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Mentre la Lazio ricomincia un nuovo ciclo dopo aver affidato la guida della squadra a Tudor, il tecnico toscano valuta le offerte sul tavolo per il prossimo futuro. Secondo quanto riportato sul social "X" dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, "Il West Ham attende la risposta di Julen Lopetegui e ha mostrato interesse per Maurizio Sarri, che ha rifiutato 3 offerte nelle ultime settimane: l'ex allenatore della Lazio ha respinto gli approcci di Nottingham Forest, Spartak Moskva e Sevilla".

Sarri comunque non è intenzionato a muoversi almeno fino alla fine della stagione in corso. Tuttavia, West Ham e Newcastle sarebbero le mete da lui favorite per il momento.

Salvaguardare non solo le squadre che giocano in Europa quest'anno, ma anche quelle che dovrebbero - e vorrebbero - giocarci il prossimo anno. E' con questo spirito che, ancora una volta, la Roma ha scritto alla Lega Calcio: oggi dovrebbero essere comunicati anticipi e posticipi della diciassettesima giornata di ritorno, in programma l'11 e il 12 maggio. La Roma ha chiesto alla Lega che la partita si giochi di lunedì (come è già stato accordato per Atalanta-Salernitana) e non di domenica (quando invece si giocherà Roma-Juventus). Difficilmente questo verrà concesso perché mercoledì 15 maggio è in programma la finale di Coppa Italia tra la stessa Atalanta e la Juventus.

Thiago Silva lascerà il Chelsea al termine della stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso difensore brasiliano attraverso un video pubblicato dai canali social del club londinese. Thiago Silva ha annunciato: "Il Chelsea significa molto per me. Sono venuto qui con l'intenzione di restare solo un anno e alla fine sono passati quattro anni. Non solo per me ma anche per la mia famiglia. Spero di lasciare la porta aperta per poter tornare in un prossimo futuro, anche se in un altro ruolo".

Ronaldo il "Fenomeno" non sarà più il presidente del Cruzeiro. In settimana è previsto l'annuncio dell'ex attaccante dell'Inter, pronto a svestire i panni di azionista di maggioranza del club brasiliano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, è questione di ore per il passaggio di proprietà nelle mani di Pedro Lourenço, imprenditore che ha versato 20 milioni di euro nelle casse della società nell'anno solare 2023.