Sinner, Roma, Juve e Champions League: le ultimissime

Sinner affronta il russo Khachanov per la quinta volta in carriera, lo farà negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid con il dubbio sulle sue condizioni fisiche. Il problema all'anca sopraggiunto nel match contro Kotov va monitorato, da capire se Jannik riuscirà a scongiurare il ritiro dal torneo.

Scelto l'arbitro dell'attesa sfida di semifinale tra Roma e Bayer Leverkusen, in programma giovedì allo Stadio Olimpico con inizio fissato alle ore 21. A dirigere l'incontro sarà Francois Letexier che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni

Come prevedibile, il gesto di Juan Cuadrado durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter ha fatto discutere. Il colombiano ex bianconero ha saltato sul coro "Chi non salta è juventino". L'esterno con la Juventus ha giocato oltre 220 presenze e la sua maglia è esposta al JMuseum. Su Change.org è apparsa una petizione creata da Tommaso Simonato, un tifoso juventino, che chiede la rimozione della sua maglia dal museo.

Torna la Champions League. Oggi la prima gara valida per le semifinali tra Bayern Monaco e Real Madrid. La partita si giocherà oggi all'Allianz Arena con calcio d'inizio alle ore 21. Sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.