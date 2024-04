Champions League, Sinner, Olimpiadi e Maradona: le ultimissime

Bayern Monaco e Real Madrid pareggiano per 2-2 nella semifinale di andata di Champions League. Spagnoli in vantaggio con Vinicius nel primo tempo. I bavaresi ribaltano il risultato in avvio di ripresa grazie al pareggio di Sane e al raddoppio su rigore di Kane. Nel finale Vinicius firma la propria doppietta realizzando un altro rigore assegnato per un fallo dell'ex napoletano Kim.

Sinner vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid battendo in rimonta il russo Khachanov. Dopo aver superato il dubbio sulle sue condizioni fisiche, con il problema all'anca sopraggiunto nel match contro Kotov, l'altoatesino è sceso in campo ed ha superato gli ottavi.

"Il mio cuore si è 'infortunato'". Cosi' Daniele Garozzo, olimpionico azzurro del fioretto, annuncia il suo ritiro dall'attività agonistica che vuol dire anche la fine della chance di una nuova edizione dei Giochi, Parigi 2024. "E' arrivato il momento di annunciare il mio ritiro dall'attività agonistica", annuncia su Instagram Garozzo, mostrando in foto l'oro di Rio 2016 e l'argento di Tokyo 2020.

Diego Armando Maradona ci ha lasciato ormai quattro anni fa, ma il suo ricordo resterà vivo per sempre nella mente e negli occhi degli appassionati di calcio. Basti pensare che in Argentina è nato un corso di laurea dedicato completamente al Pibe de Oro. Si chiama "Diegologia" ed è stato ideato dal professore Fabian D’Aloisio, docente di comunicazione sociale dell'Università di Buenos Aires: si tratta un percorso di studi promosso dalla rivista digitale Meta Sentidos en Juego