Roma, Sinner, Lotito e Gabigol: le ultimissime

Buone notizie per De Rossi. Romelu Lukaku e Chris Smalling ieri si sono infatti allenati con il gruppo per la prima volta dopo i rispettivi stop. Smalling era uscito nei 25 minuti di recupero della gara contro l'Udinese per un affaticamento al flessore destro, Big Rom invece nella sfida europea di ritorno contro il Milan per una piccola lesione all'adduttore destro.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner sulla terra rossa di Madrid, dove l'azzurro ha conquistato il pass per i quarti di finale, dove sfiderà il 23enne canadese Felix Auger-Aliassime. La partita si terrà domani, ma l’orario è ancora da definire.

Rissa sfiorata al Senato per Claudio Lotito. A riportarlo è l'edizione online di 'La Repubblica', secondo cui il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio si sarebbe reso protagonista di un'accesa discussione con Giulia Bongiorno, noto avvocato penalista che a Palazzo Madama è nel gruppo della Lega, durante i lavori delle commissioni Giustizia e Finanze. A far perdere i nervi a Lotito alcuni emendamenti alla riforma tributaria da lui proposti ma non recepiti, neppure dai colleghi di maggioranza.

Buone notizie per il Flamengo: è stata sospesa la squalifica di due anni per doping a Gabigol e potrà tornare a giocare con i brasiliani. Lo scorso marzo l'ex Inter aveva ricevuto lo stop di 24 mesi per tentata frode durante un test antidoping, ma il Tas ha deciso di sospendere il provvedimento.