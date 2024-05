Senna, Champions League, Italiano e Nainggolan: le ultimissime

Era il 1° maggio del 1994 quando se ne andava uno dei campioni più amati di sempre dello sport e della Formula 1, Ayrton Senna moriva in un terribile incidente nel maledetto week end del Gp di San Marino, sul circuito di Imola. Un evento che segnò tutti gli appassionati delle corse e profondamente il popolo brasiliano, che esultava per quel ragazzo come per un gol della Seleçao, e che non lo ha mai dimenticato. Ancora oggi infatti, con la ricorrenza dei trent’anni dalla sua scomparsa, Senna rimane nei cuori di tutti gli appassionati di F1.

Il Borussia Dortmund attende il Psg per l'andata delle semifinali di Champions League. Sarà la seconda sfida della settimana dopo la gara di ieri tra Bayern e Real Madrid. La partita si giocherà oggi al Signal-Iduna Park, con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Il Torino e Vincenzo Italiano, atto secondo: con un altro incontro lunedì appena trascorso, giorno in cui la Fiorentina riposava dopo il 5-1 al Sassuolo della sera precedente, per rivedersi e darsi ulteriori conferme all’appuntamento su strade che presto si incroceranno. Il Torino ha individuato in Italiano il tecnico giusto per rilanciare con forza le proprie ambizioni al termine del ciclo targato Juric.

Radja Nainggolan lascia il calcio? A 36 anni, da compiere il 4 maggio, il belga ha preso un'importante decisione e l'ha comunicata su Instagram, forse anche per rispondere alle voci sul suo conto. Dopo la retrocessione della sua squadra, in Indonesia, e con il contratto in scadenza, sui social si pensava che l'ex Roma e Cagliari potesse tornare in Europa e lasciare il calcio. Non sarà così. Queste le parole di Nainggolan: "Voglio ringraziare questa famiglia che mi ha dato la possibilità di vivere una parte di me che sto ancora scoprendo. Spero di continuare la mia storia qui in Indonesia, con questo club o con un altro.”