Champions League, Bayer Leverkusen, Sinner e Parma: le ultimissime

Il Borussia Dortmund si aggiudica la semifinale di andata della Champions League. Basta un gol di Fullkrug nella prima frazione. I francesi ci provano soprattutto nella ripresa, ma senza riuscire ad andare in rete. Appuntamento al Parco dei Principi tra una settimana.

"Affronteremo una Roma con De Rossi in panchina che ha avuto un grande impatto, le nostre strade sono simili e ci ritroviamo qui come allenatori. La sua idea di calcio è chiara e sarà bello rivederlo. Era un giocatore intenso, rivedo in lui il mio percorso." Così Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, nella conferenza stampa che anticipa la semifinale di Europa League contro la Roma.

Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid per il problema all'anca destra. Lo ha comunicato l'account ufficiale del torneo sui social: "Jannik Sinner - si legge nella nota - si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all'anca destra. Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime”.

Grazie al pareggio contro il Bari al San Nicola, il Parma è promosso in Serie A dopo tre anni. Gli emiliani hanno pareggiato in casa del Bari (1-1) nell'incontro valido per la trentaseiesima giornata della Serie B ottenendo la certezza aritmetica della promozione diretta. Al San Nicola sono i ducali a passare in vantaggio ad inizio ripresa, con Bonny. I pugliesi hanno pareggiato al 68' con capitan Di Cesare.