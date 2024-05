Roma, Bundesliga, Klopp e Alcaraz: le ultimissime

Semifinale d'andata di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. Si gioca allo Stadio Olimpico il primo confronto che mette in palio l'accesso alla finalissima di Dublino. La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 ma anche in chiaro su Rai 1.

La Germania può sorridere: nella prossima stagione avrà cinque squadre in Champions League. Per la Bundesliga è stata decisiva la vittoria del Borussia Dortmund, conquistata nella semifinale d'andata della massima competizione europea contro il Paris Saint Germain.

Jurgen Klopp si prepara a vivere le sue ultime partite alla guida del Liverpool. Con la corsa alla vittoria del campionato ormai quasi rovinata, a tre giornate dalla fine e a -5 dall'Arsenal capolista, il tecnico tedesco è pronto a salutarsi con i Reds dopo nove stagioni. Secondo quanto riportato da The Independent, per Klopp ci sarebbe un clamoroso ritorno al Borussia Dortmund. Non come allenatore però, con Terzic che ha deluso le aspettative in campionato ma sta portando la squadra a grandi risultati in Champions League. Sembra infatti che per il futuro ex Liverpool ci sia la posizione di "Head of Football”.

Andrey Rublev elimina a sorpresa Carlos Alcaraz e accede alla semifinale del Masters 1000 di Madrid. Nel match dei quarti di finale il russo, testa di serie numero 7, si è imposto sullo spagnolo, numero 2 del tabellone nonché campione in carica del torneo, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in due ore di partita.