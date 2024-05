Roma-Bayer Leverkusen, tutto pronto per la sfida di Europa League

Si prevede un'altra serata di grande spettacolo sia sugli spalti che sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico. La tifoseria della Roma è pronta a vivere un'altra notte di calcio europeo, con la determinazione di spingere la squadra di De Rossi alla vittoria nel match d'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La tifoseria giallorossa ha fatto registrare l'ennesimo sold out, con i biglietti che sono stati polverizzati in poche ore. La Curva Sud, inoltre, ha annunciato una nuova coreografia.

Mentre i giallorossi di De Rossi si preparano ad affrontare la squadra ancora imbattuta di Xabi Alonso, la Capitale si è preparata ad accogliere i 5mila tifosi tedeschi che sono arrivati in città. In totale ci saranno 3500 tifosi che entreranno all'Olimpico, gli altri rimarranno fuori dallo stadio. Per evitare qualunque rischio la Capitale ha attivato un piano sicurezza con alcuni provvedimenti. Anzitutto è stata attivata l'ordinanza anti-vetro, che vieta la vendita per somministrazione e asporto di bevande e alimenti in vetro, il cui consumo sarà consentito solo all'interno dei locali. In centro inoltre è stato disposto un ampio sistema di controllo.

La Roma dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3 con Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Ora la probabile formazione di Xabi Alonso, che dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3: Kowar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.