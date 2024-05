Roma, Atalanta, Fiorentina e Tonali: le ultimissime

Il Bayer Leverkusen strapazza la Roma all’Olimpico e vince due a zero, mettendo una seria ipoteca sull’approdo in finale di Europa League. I tedeschi collezionano la 47esima partita senza sconfitte con un gol per tempo: nella prima frazione è Wirtz a portare in vantaggio i suoi, nella ripresa è Andrich a mettere in ghiaccio la partita con un gran tiro da fuori che finisce sotto la traversa.

L’Atalanta pareggia 1-1 all’Orange Velodrome di Marsiglia. I gol arrivano entrambi nel primo tempo: all'11esimo minuto Koopmeiners trova spazio sulla trequarti e viene invitato al tiro; l'olandese serve però in area Scamacca che, tutto solo, batte Pau Lopez con il destro. Al 20esimo il Marsiglia fa girare la palla su calcio d'angolo, trovando poi Mbemba al limite dell'area: il difensore congolese calcia con il destro a giro, trovando la rete.

La Fiorentina vince in extremis la semifinale di andata di Conference League contro il Brugge. Proprio quando la gara sembrava trascinarsi verso la fine sul risultato di due pari, ci ha pensato Nzola che ha segnato il terzo gol regalando la vittoria ai suoi.

Anche la federcalcio inglese si è mossa sul caso Sandro Tonali, sanzionato per aver scommesso 50 volte sul calcio da quando indossa la maglia del Newcastle. Il centrocampista ex Milan dovrà così scontare due mesi di squalifica con la condizionale e pagare una multa di 20.000 sterline (circa 23mila euro). Il prossimo 24 agosto, in linea con la sanzione della Figc, Tonali potrà tornare in campo a patto che non scommetta più.