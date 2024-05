Roma-Bayer Leverkusen, le parole dei protagonisti

Daniele De Rossi commenta Roma-Bayer Leverkusen. Dopo la sconfitta all'andata della semifinale giocata ieri sera all'Olimpico, il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa. "Potevamo fare meglio, essere più pungenti e avremmo dovuto tenere più la palla nella loro metà campo. Volevo tenerli sempre bassi ma non ci siamo riusciti, siamo stati un po' lenti nel gioco.Karsdorp? A fine primo tempo gli avevo detto che ero contento di come stava giocando, poi gli ho detto di non farsi condizionare dal suo errore ma ci può stare, io non giudico mai troppo. A volte gli errori ci hanno premiato, stavolta no ma si perde e si vince tutti insieme".

Rick Karsdorp show (in senso negativo) al momento della sostituzione in Roma-Bayer. L'olandese, sostituito dopo un'ora di gioco, ha preso malissimo i fischi di tutto lo stadio e si è rivolto alla curva Sud per applaudire ironicamente. Non solo: dopo essersi accomodato, per modo di dire, in panchina, mentre il gioco riprendeva e Angelino entrava al suo posto, ha preso furibondo la via degli spogliatoi.

Xabi Alonso ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria della sua squadra al termine del match. “Sapevamo che sono un’ottima squadra ma abbiamo pensato a fare il nostro calcio senza paura. Ora la finale è ad una partita di distanza, non possiamo permetterci cali di tensione. Loro al ritorno saranno aggressivi, devono farsi avanti e segnare. Dovremo stare attenti e non abbassare la guardia, esattamente come abbiamo fatto questa sera”.