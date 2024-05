Lazio, Atalanta, Napoli e tennis: le ultimissime

La Lazio non vuole fermarsi. A Monza i biancocelesti vanno alla ricerca di altri punti per l’Europa. Ecco alcune delle dichiarazioni di Tudor in conferenza stampa. “Sarà una gara difficile, manca poco e in palio ci sono punti pesanti. Provedel ha svolto un paio di allenamenti, è in dubbio per la panchina. Valuterò oggi Zaccagni per decidere come utilizzarlo”.

La serata di Europa League che ha visto protagoniste Olympique Marsiglia e Atalanta è stata macchiata dall'arresto di un tifoso della Dea, reo di aver mimato una scimmia e di aver fatto il saluto romano. Un gesto che è stato immediatamente individuato e punito dal sistema di videosorveglianza del “Vélodrome". Le immagini, subito diventate virali sul web, hanno portato all'arresto di una persona, come confermato dallo stesso Prefetto di Marsiglia: "L'autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice”.

Il Napoli fa sul serio per Alessandro Buongiorno, l’uomo che in un colpo solo dovrebbe garantire il salto di qualità in difesa e confermare l’ambizione del club sul mercato. Gli azzurri nelle ultime ore avrebbero messo sul piatto una proposta da 35 milioni più 5 di bonus in linea con la richiesta del Torino di 40 milioni di euro. De Laurentiis è estremamente convinto di puntare sul giocatore e sta provando a spazzare via la concorrenza.

Carlos Alcaraz non sarà ai nastri di partenza degli Internazionali BNL d'Italia. Lo spagnolo ha accusato un problema al braccio dopo Madrid e ha deciso di alzare bandiera bianca. Al Foro Italico, dunque, saranno presenti tutti i campioni, tranne lui. Il torneo, perde un sicuro protagonista a pochi giorni dal via ufficiale del tabellone principale.