Roma, Napoli, Garcia e Atp Madrid: le ultimissime

L'errore di Tammy Abraham nel finale del match contro il Bayer Leverkusen, andata delle semifinali di Europa League, chiuso con il successo degli uomini di Xabi Alonso per 2-0, ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi. Qualcuno però, che tifoso certo non si può definire, ha decisamente esagerato e il mondo social è stato lo specchio peggiore, ancora una volta, di questa follia. Sui social, numerosi pseudo tifosi si sono scatenati contro di lui, riempiendolo di insulti ed arrivando a vere e proprie minacce, o auguri, di morte: una follia vera e propria. Tanto da spingere il centravanti giallorosso a limitare i commenti sui suoi post.

Gian Piero Gasperini resta in cima alla lista di De Laurentiis. Il Gasp è un vecchio pallino, un’antica passione di Adl; e poi ci sono Stefano Pioli e Vincenzo Italiano sempre lì, nell’elenco di un futuro da costruire, anche se l’allenatore dell’Atalanta sarebbe in pole position.

Rangnick resta ct dell'Austria e così ricomincia la caccia al nuovo allenatore per il Bayern Monaco in vista del prossimo anno. Tuchel lascerà a fine stagione e la prima scelta era il tecnico tedesco che, però, sarà allenatore della sua nazionale anche dopo gli Europei. Così ora il Bayern volge altrove le proprie attenzioni per la ricerca del nuovo tecnico. Piaceva tanto Xabi Alonso che, però, resterà alla guida del Bayer Leverkusen. Il quotidiano L'Equipe, in Francia, fa altri nomi, cita Hansi Flick, Ernesto Valverde e anche Rudi Garcia.

Un ritiro doloroso per Lehecka, giovane tennista ceco, 22 anni e numero 31 del ranking Atp. Dopo aver battuto Nadal agli ottavi e approfittando del ritiro di Medvedev ai quarti, sembrava lanciato verso una delle partite più importanti della sua carriera. E invece per un problema fisico non specificato, Lehecka è stato costretto al ritiro. In campo il ceco non è riuscito a nascondere la sua delusione, inginocchiandosi a terra con le lacrime agli occhi, per poi tornare verso il suo posto dove ha distrutto una racchetta.