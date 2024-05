Inter, Lazio, Napoli, Formula 1: le ultimissime

Dal Sassuolo al Sassuolo: l'Inter incassa la seconda sconfitta stagionale in Serie A contro i neroverdi, unica formazione in grado di battere i neo campioni d'Italia in entrambe le partite di campionato dopo il 2-1 maturato a San Siro lo scorso 27 settembre. Nel match del Mapei Stadium, valido per la 35ª giornata, la squadra di Ballardini la spunta grazie al guizzo di Laurienté al 20' del primo tempo, complice un grossolano errore di Dumfries in marcatura su Doig.

La Lazio spreca una chance decisiva di agganciare il treno per la qualificazione alla Champions, facendosi acciuffare in pieno recupero sul 2-2 dal Monza. Djuric salva i brianzoli, padroni di casa, siglando al 92' la sua seconda rete della partita grazie ad una splendida incornata su cross di Pessina. Prima doppietta in Serie A per l'ex Hellas che nella ripresa risponde prima al vantaggio di Immobile all'11' e poi nel recupero rimedia a un disastro della sua difesa sul gol del momentaneo 2-1 di Vecino. Al triplice fischio duro faccia a faccia tra tifosi in trasferta e squadra.

Kvaratskhelia rischia di saltare la partita con l'Udinese. Oggi, durante l'allenamento, l'attaccante di Calzona ha svolto lavoro personalizzato in palestra dopo aver accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il Napoli è in ansia per le condizioni del georgiano, che può dare forfait per la gara di campionato, in programma lunedì alle 20:45.

Inizia con una sorpresa il weekend di Formula 1 a Miami. Lewis Hamilton è stato infatti penalizzato per avere tratto vantaggio eccedendo i limiti della pista durante la Sprint Race del Gran Premio della Florida. Il pilota inglese della Mercedes paga infatti l'errore a carissimo prezzo: il classe 1985 di Stevenage scala dall'ottava alla sedicesima posizione restando fuori dalla zona punti, nella quale fa invece il suo ingresso il giapponese Yuki Tsunoda della Racing Bulls, ottenendo 1 punto.