Roma, Napoli, Serie A e Real Madrid: le ultimissime

Per prima cosa la notizia: Paulo Dybala e la Roma non sono costretti a vedersi subito per il rinnovo del contratto. È vero, infatti, che l'attuale accordo tra l'argentino e il club giallorosso scade nel 2025 ma è altrettanto vero che all'interno del documento firmato nell'estate 2022 non è presente solo la clausola rescissoria, ma anche un'opzione fino al 2026. O meglio: se il prossimo anno Dybala, che andrà a guadagnare circa 8 milioni bonus compresi, giocherà il 50% delle partite ufficiali scatterà un'opzione automatica per un ulteriore anno.

Trentacinque milioni più cinque di bonus sono l’offerta del Napoli al Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno, il capitano: una proposta enorme, decisamente importante e ricca, una rarità per le manovre del campionato italiano. Già. Eppure, la sua valutazione è da Premier: il Toro chiede 45 milioni per il suo difensore centrale, Uno dei difensori più forti in circolazione.

Nel pomeriggio della domenica di Serie A andrà in scena Empoli-Frosinone, un testa a testa che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa salvezza. La partita andrà in scena oggi alle ore 15 allo stadio Castellani. L’Empoli dovrebbe schierarsi con il (3-4-2-1) con Caprile; Bereszynski, Luperto, Cacace; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

Stesso modulo per il Frosinone che dovrebbe scender in campo con Cerofolini; Lirola, S. Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira

Il Real Madrid è campione di Spagna. Grazie alla vittoria per 3-0 sul Cadice e con la sconfitta a sorpresa del Barcellona a Girona 4-2, la squadra di Carlo Ancelotti conquista matematicamente lo scudetto.