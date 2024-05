Sinner, Roma, Verona e Frosinone: le ultimissime

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa agli Internazionali BNL d'Italia, spiegando il forfait dovuto al problema all'anca che lo aveva già costretto al ritiro nell'altro Masters 1000 di Madrid e gli impedirà ora di giocare sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Dopo la conferenza stampa al Foro Italico, Jannik Sinner è andato a firmare autografi ai fan che lo aspettavano sotto il sole.

Roma-Juventus è una sfida fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League: i bianconeri sono al terzi posto, a +6 proprio dai giallorossi, ma non hanno ancora la matematica certezza di un posto nella massima competizione europea. La squadra di De Rossi, invece, è in quinta posizione e potrebbe accorciare sul Bologna e allungare sull’Atalanta. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky.

Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Verona, che ha battuto la Fiorentina 2-1 al "Bentegodi" nella gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Gol di Lazovic su rigore, Castrovilli e Noslin. I veneti si riportano a +5 sul Sassuolo penultimo e incrementano momentaneamente il vantaggio sull'Udinese, che attende il Napoli ed è appaiata a quota 29 con i neroverdi.

Termina 0-0 lo scontro salvezza tra l'Empoli e il Frosinone. Nel match dello stadio 'Castellani', valido per la 35ª giornata di Serie A, Nicola e Di Francesco si dividono la posta in palio e restano appaiati al quart'ultimo posto in classifica, a quota 32 punti e a +3 sulla zona retrocessione.