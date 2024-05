Roma, Milan, Premier League e Menotti: le ultimissime

On Air

Roma-Juve finisce 1-1. Partita spettacolare, piena di cambi di fronte e di azioni da gol. La Roma passa in vantaggio nel primo tempo con Lukaku, ma la Juventus trova il pareggio con Bremer. Nella ripresa due grandi interventi di Svilar salvano i giallorossi, mentre Danilo e Bremer fanno muro a due conclusioni ravvicinate dei giallorossi e Szczesny nel finale salva su Abraham.

In un clima di contestazione il Milan fatica e non riesce a tornare alla vittoria, che ormai manca da un mese in campionato. A San Siro contro un grande Genoa, già salvo, finisce con uno spettacolare 3-3 e con il ritorno al gol di Retegui.

Va in archivio la domenica di calcio in Premier League, con le vittorie di Liverpool, Chelsea e Brighton. Torna al successo Roberto De Zerbi, bravo ad avere la meglio sull'Aston Villa di Unai Emery. Goleade di Reds e Blues, capaci di superare rispettivamente Tottenham e West Ham.

Lutto nel mondo del calcio: è morto all'età di 85 anni Cesar Luis Menotti, ex ct campione del mondo dell'Argentina del '78. L'annuncio dell'AFA: "La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Flaco!".