Roma, Napoli, atalanta e Nba: le ultimissime

Dybala, la Roma è inevitabilmente in ansia per le sue condizioni. L'argentino nel finale del primo tempo ha sentito un fastidio all'adduttore destro e ha fatto una smorfia che ha subito preoccupato lo staff giallorosso. Oggi si saprà qualcosa di più.

Il Napoli ha poche chance per entrare in Europa ma vuole sfruttare l'ultima occasione oggi contro l'Udinese. La squadra di Cannavaro, invece, ha bisogno di punti preziosi per la salvezza. La partita andrà in scena oggi, con calcio d'inizio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

La Salernitana già aritmeticamente retrocessa ospita all'Arechi l'Atalanta di Gasperini che punta alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Inizia con un exploit di Minnesota sul parquet di Denver la serie valida per la semifinale della Western Conference Nba. I campioni in carica vanno al tappeto in casa con il punteggio di 106-99. La preziosa vittoria dei Timberwolves è firmata da un super Anthony Edwards, autore di 43 punti.