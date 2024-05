Internazionali, Lega, Juve e Champions League: le ultimissime

Si sono conclusi i sorteggi del tabellone degli Internazionali d'Italia, in programma dal 7 al 19 maggio a Roma. Non ci sarà Sinner, il grande assente dopo l'annuncio del forfait, mentre Berrettini è stato inserito direttamente nel tabellone. Il tennista romano incontrerà Napolitano al primo turno, in un derby tutto italiano.

Le 20 società di Serie A si sono date appuntamento per questo pomeriggio per cercare un fronte comune contro il progetto di abolire la Covisoc (la commissione di vigilanza sui club) e sostituirla con un'agenzia indipendente che controlli i conti del calcio e del basket. La norma, ancora in bozza, è voluta dal Governo e sostenuta dal ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Gran parte dei club di Serie A sembra non apprezzare l’idea di dover portare i libri contabili direttamente a Palazzo Chigi, passando al vaglio di una commissione tecnica ma d’ispirazione (e di nomina) politica, con tutto ciò che ne consegue.

Brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro la Roma all'Olimpico. Danilo, infatti, si è sottoposto a degli accertamenti del caso perché aveva terminato la gara contro i giallorossi con un fastidio alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale.

Cresce l'attesa per la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, valida per la semifinale di ritorno di Champions League. Le due squadre partono dal 2-2 maturato in Germania, con la sfida del Bernabeu che mette in palio l'accesso alla finalissima che si giocherà il prossimo 1 giugno a Wembley. A dirigere il match tra Real Madrid e Bayern Monaco sarà Szymon Marciniak.