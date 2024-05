Milan, Roma, Zidane e Lopetegui: le ultimissime

Theo Hernandez lascerà il Milan al termine della stagione? Dalla Spagna ne sono certi, con Mundo Deportivo che ha annunciato l'accordo trovato tra il difensore e il Bayern Monaco. Theo Hernandez ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2026. Il francese è uno dei pilastri della squadra allenata da Pioli ed è al termine della sua quinta stagione in maglia rossonera. Il futuro potrebbe essere nella Bundesliga, con il Bayern Monaco che sarebbe pronto a presentare un'offerta al Milan dopo aver ottenuto - come riferito da Mundo Deportivo - il consenso al trasferimento da parte del calciatore.

Dopo Roma-Juve si torna a parlare della famosa "prova tv" per una possibile (ma non certa) espressione blasfema pronunciata da Bryan Cristante al minuto 73 della sfida dell'Olimpico. Regole alla mano, la procura federale potrebbe ora chiedere al giudice sportivo di prendere in considerazione l'accaduto e fare in modo, eventualmente, che il centrocampista sia fermato per un turno di campionato. Sulla base dei precedenti e della giurisprudenza fin qui adottata, però, è molto difficile che questo avverrà. La procura ha infatti a disposizione il video, ma senza l'audio. E se non c'è audio, qualsiasi espressione non risulta sanzionabile poiché resta un'incertezza più o meno ampia in ordine alla frase proferita.

Zinedine Zidane è stato accostato alla panchina del Bayern Monaco. C'è grande incertezza sull'erede di Tuchel dopo il no di Rangnick che continuerà ad allenare l'Austria. L'attuale allenatore del Bayern ha lasciato intendere che a fine stagione lascerà, come aveva annunciato mesi fa, e ora l'attesa cresce per scoprire il nome del nuovo tecnico. Ma il campione francese non si sbilancia sul tema. Intervistato da Sky Sport De a margine del Gp di Formula1 di Miami, l'ex Juventus e Real Madrid ha glissato sull'argomento: "Allenerò il Bayern? No, andrò a vedere la partita, spero vinca il Real". Zidane ha risposto col sorriso facendo riferimento al ritorno delle semifinali di Champions League.

Dopo l'insurrezione dei tifosi del Milan contro la candidatura di Julen Lopetegui come nuovo allenatore sono arrivate novità sul futuro del tecnico spagnolo, che avrebbe già trovato un accordo con un club di Premier League per la prossima stagione. A riportarlo il quotidiano iberico Marca e la BBC: Lopetegui ha accettato l'offerta del West Ham e una volta definiti i dettagli arriveranno le firme sui contratti.