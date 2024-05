Roma, Inter, Serie A e Liguria: le ultimissime

Sarà Danny Makkelie a dirigere il match tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma giovedì con fischio d'inizio fissato alle ore 21. La sfida è valida per la semifinale di ritorno di Europa League, dopo il 2-0 maturato allo Stadio Olimpico in favore della squadra tedesca.

È euforia pura in casa Inter. La seconda stella è finalmente arrivata e il ciclo di vittorie è stato portato avanti. Il massimo simbolo dei nerazzurri è certamente Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere del campionato con 23 gol. Normale pensare a quale sarà il suo futuro, sul quale ha fatto chiarezza il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti. Queste le sue parole a Dazn: “Lautaro è contento, l’Inter è la sua famiglia. È un grande capitano ed è felice. Si può stare tranquilli, sarà ancora il capitano dell’Inter nella prossima stagione”.

"Dopo la riunione convocata dal presidente Casini, le società, fermo restando l'impegno già manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli, hanno espresso all'unanimità la contrarietà alla proposta di istituire un'agenzia governativa per la vigilanza sulle società sportive professionistiche.”Questo il testo, riportato dall'Ansa, approvato dalla Lega di Serie A sull'autority governativa.

Terremoto giudiziario in Liguria, dove l'intero sistema sta crollando per l'accusa di corruzione. Questa mattina all'alba è stato arrestato il presidente della Regione, Giovanni Toti, da parte dei militari della Guardia di finanza di Genova. Il presidente è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip di Genova in un'inchiesta della Procura guidata da Nicola Piacente sulle elezioni regionali liguri del 2020. Non solo Toti, ma altre 9 persone sono state raggiunte da misure cautelari. Tra queste c'è Aldo Spinelli, ex presidente del Genoa e del Livorno, in un'inchiesta riguardo il porto di Genova.