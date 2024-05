Champions League, Roma, Lazio e Messi: le ultimissime

Il Psg saluta la Champions League. È il Dortmund a passare il turno, vincendo anche al Parco dei Principi per 1-0, questa volta grazie alla rete di Hummels nella ripresa. Niente da fare per Mbappe e compagni che escono dunque in semifinale.

Il giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo l'ultimo turno di Serie A. Nel documento pubblicato dalla Lega non c'è alcun riferimento a un'eventuale squalifica per Bryan Cristante per la presunta espressione blasfema pronunciata in campo durante Roma-Juve. Il centrocampista giallorosso sarà quindi regolarmente a disposizione di Daniele De Rossi per l'importante sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

L'agente di Giovanni Simeone ha parlato del futuro del suo assistito a margine del "Gran Galà del Calcio" a Roma. Alessandro Moggi ha anche commentato l'ipotesi di un possibile scambio dell'attaccante argentino con Ciro Immobile. Queste, infatti, le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli ha fatto un investimento importante per un giocatore importante (Simeone, ndr), è una storia ancora tutta da decifrare. Simeone alla Lazio e Immobile al Napoli è un’idea totalmente priva di fondamento allo stato attuale.

Joey Barton non è nuovo a uscite e comportamenti oltre le righe. L'ex calciatore, tra le altre, di Manchester City e Newcastle United stavolta ha attaccato Lionel Messi, non proprio l'ultimo arrivato, durante il suo podcast Common Sense. Secondo l'inglese tutta la carriera dell'argentino sarebbe da mettere in dubbio. "Per me dovrebbe esserci un grande asterisco - ha affermato Barton - accanto al nome di Messi, perché prendeva steroidi e cose del genere. Messi è stato geneticamente modificato in giovane età. Gli è stato somministrato l'ormone della crescita e ha preso tutti i tipi di farmaci per crescere. Per quanto ne so, nessun altro lo ha fatto”.