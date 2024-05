Napoli, Serie A, Fiorentina e Fognini: le ultimissime

Il Paris Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più: il Napoli, è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto e nei pressi della partita contro la Roma al Maradona ha anche incontrato l’agente e il padre del giocatore. Il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra.

Il governo non intende retrocedere rispetto all’agenzia che controllerà i conti delle società professionistiche valutando la loro stabilità economico-finanziaria. Domani è il giorno del vertice istituzionale tra la politica e lo sport. Dopo le richieste formulate dalla famiglia del pallone e pure dal basket, il ministro per lo Sport ha convocato federazioni, leghe e componenti alle ore 15.30 presso i propri uffici a due passi dal Quirinale.

Un gol di vantaggio per la Fiorentina che vuole conquistare l'accesso ad un'altra finale di Conference League. Per riuscirci dovrà difendere il 3-2 maturato al Franchi una settimana fa contro il Bruges. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:45, e la partita sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming scaricando le app di Dazn, Sky Go e Now.

Fabio Fognini, esordirà a Roma affrontando il britannico Daniel Evans, numero 67 del Ranking Atp. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, a partire dalle 19.00, con il commento tecnico di Adriano Panatta.