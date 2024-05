Camila Giorgi, Roma, Champions League e Nba: le ultimissime

Camila Giorgi lascia il tennis. La notizia è arrivata a sorpresa e sta lasciando tutti spiazzati, ma anche se di annunci ufficiali o ufficiosi ancora non ce ne sono stati, la sua veridicità è confermata dal fatto che il nome dell'azzurra è comparso sulla lista dei giocatori ritirati dell'Itia, l'International Tennis Integrity Agency, prova che la giocatorice e il suo entourage hanno compilato e inviato il modulo per completare la procedura.

Conferme da Nizza: Florent Ghisolfi è vicinissimo alla Roma. La scelta dei Friedkin per il nuovo ds della Roma è caduta su di lui e da Nizza e Montecarlo arrivano conferme di ogni tipo. Dopo una lunga ricerca del profilo ideale per cominciare un nuovo progetto, i proprietari della Roma sono orientati ad affidare la direzione tecnica all'attuale diesse del Nizza di Farioli, portato in estate proprio dall'ex centrocampista francese.

Il Borussia Dortmund vola in finale di Champions League e ora attende di conoscere l'altra finalista che uscirà dal confronto tra Real Madrid e Bayern Monaco. Si ripartirà dall'entusiasmante 2-2 dell'andata. La partita verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video.

Campanello d'allarme per i Nuggets campioni in carica della Nba, sconfitti anche in gara 2 della semifinale playoff della Western Conference. Un ko pesante nel risultato e non solo quello contro Minnesota, che si impone 106-80 alla 'Ball Arena' di Denver e indirizza la serie portandosi sul 2-0.