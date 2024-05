Champions, Conference, tennis e Bayer Leverkusen: le ultimissime

Il Real Madrid vola in finale di Champions League battendo il Bayern Monaco al Bernabeu. Primo tempo a reti inviolate, poi nella ripresa la rete di Davies regala il vantaggio ai tedeschi. Un errore di Neuer però permette il pareggio di Joselu e tre minuti dopo è ancora lo spagnolo a siglare la rete del 2-1. La finale sarà quindi Borussia Dortmund-Real Madrid e andrà in scena sabato 1 giugno al "Wembley Stadium" di Londra.

Manca sempre meno alla finale di Europa League in programma il 22 maggio alla Dublin Arena di Dublino. L'appuntamento si avvicina, ma non si conoscono ancora le due squadre che si sfideranno. Eppure il Bayer Leverkusen, rivale della Roma, ha commesso una gaffe social. Il club tedesco, infatti, aveva pubblicato e poi cancellato un link con tutte le indicazioni sui biglietti per i tifosi in vista della finale. Un errore che in molti hanno notato con il post diventato virale nonostante sia stato poi eliminato.

Berrettini si ritira dagli Internazionali d'Italia. Un altro doloroso forfait dopo quello di Sinner. Il tennista azzurro ha alzato bandiera bianca: domani avrebbe dovuto debuttare nel derby con Napolitano. “Alla fine mi sembrava giusto parlarvi - ha detto in conferenza stampa -. Non ce la farò a giocare. Non sono pronto per competere e rischio di farmi male e stare fermo. Ho dovuto mettere da parte il cuore. Spero di rientrare a Parigi”.

La Fiorentina ce l'ha fatta: dopo il successo per 3-2 al 'Franchi', la squadra di Italiano pareggia 1-1 al 'Jan Breydel' contro i padroni di casa del Bruges e conquista la finale di Conference League, la seconda consecutiva dopo quella persa a Praga lo scorso 7 giugno contro il West Ham. La finale della Conference si disputerà mercoledì 29 maggio allo stadio Agia Sophia di Atene, in Grecia, casa dell'Aek Atene. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.