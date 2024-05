Real Madrid, Atalanta, Lazio e Napoli: le ultimissime

Il Real Madrid rimonta in pochi minuti il Bayern Monaco e vola in finale di Champions League. Se in Germania si parla di "scandalo" per la rete annullata nel finale, in Spagna le prime pagine e le testate online elogiano la squadra di Ancelotti per l'ennesima impresa europea. Lo fa, ad esempio, 'Marca', il cui titolo è "Joselu della mia vita" con lo scatto della squadra di Ancelotti che esulta per il successo. E ancora: "Non ci sono rivali per il Real. Il Re d'Europa è in finale dopo un altro memorabile miracolo".

Dopo l'1-1 dell'andata, l'Atalanta di Gasperini vorrà sfruttare il fattore casa contro l'Olympique Marsiglia per conquistare l'accesso alla finale di Europa League. La partita tra Atalanta e Marsiglia verrà trasmessa in diretta su DAZN, su Sky Sport Calcio e su Sky 253.

Emergenza difesa in casa Lazio. Nella seduta di allenamento di ieri infatti, l’unico centrale che ha svolto tutto il lavoro in gruppo è stato Romagnoli. Gila è fermo dalla semifinale contro la Juve, mentre Patric è a riposo a scopo precauzionale. La sfida di domenica contro l’Empoli, intanto, si avvicina sempre più.

Gianpiero Gasperini è in cima alla lista del Napoli, a caccia di un leader in panchina, dopo lo scempio di una stagione cadenzata da una miriade di problemi. Ora De Laurentiis infatti, pensa che il futuro possa passare ancora attraverso il calcio aggressivo e spettacolare di Gasperini, fautore della difesa a tre e della zona orientata sull’uomo.