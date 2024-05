Roma, Atalanta, Jorginho e Nadal: le ultimissime

On Air

La Roma sfiora l'impresa: la doppietta di Paredes spaventa il Bayer, l'autogol di Mancini beffa De Rossi. Pari Stanisic al 97’. La Roma dunque è eliminata dall'Europa League e non riesce neanche a interrompere l'imbattibilità del Bayer Leverkusen, mai sconfitto nelle 49 partite ufficiali stagionali giocate finora.

Impresa dell’Atalanta, è in finale in una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Marsiglia battuto 3-0 (dopo l’1-1 dell’andata) grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e El Bilal Touré nel finale.

Jorginho proseguirà la sua avventura con la maglia dell'Arsenal. Il centrocampista è un Gunners da gennaio 2023 e il suo contratto andava in scadenza il prossimo 30 giugno, ma poteva attivare l'opzione per un altro anno di contratto e così e stato: l'ex Napoli ha firmato il prolungamento.

Iniziano con il brivido gli Internazionali d'Italia per Rafa Nadal, costretto alla rimonta contro il qualificato Bergs, tennista belga numero 103 del ranking Atp. Lo spagnolo, n.305, torna però a infiammare il Foro Italico, lì dove ha vinto dieci volte.