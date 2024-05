Atalanta, Roma, Serie A e Nba: le ultimissime

Un trionfo storico quello dell'Atalanta, che batte il Marsiglia e vola in finale di Europa League. La Dea raggiunge la finale in una competizione europea per la prima volta nella sua storia e i tifosi esplodono di gioia, riversandosi in centro in una notte magica. Una città in festa per questa vittoria, con i tifosi bergamaschi che dopo aver esultato al Gewiss Stadium si sono riversati tra le vie di Bergamo. Cori e striscioni con migliaia di persone in strada a celebrare il trionfo della squadra di Gasperini fino a tarda notte.

Impresa solamente sfiorata dalla Roma nella semifinale di ritorno dell'Europa League sul campo del Bayer Leverkusen. Grande delusione per i giallorossi, che al termine della sfida della BayArena hanno dovuto incassare anche la 'provocazione' social del Siviglia che ha condiviso un post con scritto "Il Siviglia stringe la mano al Bayer Leverkusen per aver battuto la Roma in Europa League”.

La vincitrice dello scudetto contro una squadra che ha ancora bisogno di punti preziosi per la salvezza. Il terzultimo turno di campionato si aprirà questa sera con Frosinone-Inter. La partita verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Per il terzo anno Nikola Jokic, stella dei Denver Nuggets, è stato nominato Most valuable player (Mvp) Nba. Il 29enne centro aveva già ottenuto questo premio dalla lega di basket nordamericana nel 2021 e nel 2022, mentre lo scorso anno (nonostante il titolo vinto dai Nuggets) arrivò al secondo posto.