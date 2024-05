Musetti, Roma, Napoli e Rybakina: le ultimissime

Roma quest’anno non sembra un torneo fortunato per i tennisti italiani. Si ritira anche Lorenzo Musetti: problema fisico per lui durante il match del mattino contro Atmane. L’azzurro, sotto 1-0 dopo il primo set (5-7 a favore del francese), si ferma all’inizio del secondo.

Il Bayer Leverkusen continua ad attaccare la Roma. a fine partita, alcuni calciatori hanno utilizzato parole non proprio eleganti nei confronti dei giocatori della Roma. "Hanno parlato molto - ha detto Frimpong - ed è stato bello batterli".

Momento delicato per il Napoli, che si gioca le sue ultime chance per la qualificazione in Europa mentre continua a perdere il supporto del suo pubblico, dopo il crollo in un'annata complicata. In questo momento così particolare, però, il club ha celebrato l'anniversario del primo storico Scudetto. 10 maggio 1987 Il Napoli è Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia!", questa la dedica sui social del club con una foto di quell'incredibile festa.

La campionessa in carica al Wta Roma e quarta giocatrice del mondo, Elena Rybakina, si è ritirata dal tabellone principale femminile degli Internazionali d'Italia. Il motivo? Un non specificato problema di salute che impedirà alla giocatrice kazaka di difendere il titolo conquistato 12 mesi fa contro l'ucraina Kalinina in finale.